Эксклюзив 19 апреля 2024, 17:17 Обшивка фасада дома частично обрушилась на юге Москвы Источник «360»: на Каширском шоссе в Москве частично рухнула обшивка фасада дома

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Обшивка фасада дома частично обрушилась на автомобиль BMW на Каширском шоссе, в Южном административном округе Москвы (Орехово-Борисово Южное). Об этом сообщил источник «360».

ЧП случилось у дома № 65, корпус 3. Информация о нем поступила в экстренные службы около 16:30. Уточнялось, что никто не пострадал.

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Кусок обшивки отвалился на 16-м этаже. Иномарка получила повреждения. По данным источника, сохраняется угроза обрушения панелей фасада. Территорию огородили, на место приехали представители управляющей компании и полицейские.

В начале апреля в московской школе в районе Орехово-Борисово Южное обрушился потолок. Это произошло в коридоре на первом этаже. Обошлось без пострадавших. Контролирующие органы и технические службы немедленно начали разбираться в причинах случившегося.