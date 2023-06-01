Происшествия 01 июня 2023, 08:53 Беспилотник упал и взорвался под Брянском — СМИ SHOT: дрон взорвался возле поселка Найтоповичи в Брянской области РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат рухнул недалеко от поселка Найтоповичи в Брянской области и взорвался. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Дрон обнаружили 1 июня в 70 километрах от границы с Украиной. Подробности происшествия выясняются.

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«Обошлось без пострадавших и разрушений», — написал канал.

Накануне ВСУ устроили в Климовском районе Брянской области двухчасовую атаку. Сначала украинские боевики запустили дрон-камикадзе, который взорвался, а затем сбросили две взрывчатки.

В конце мая украинские дроны массово атаковали Москву. Киевский режим запустил восемь беспилотников самолетного типа по столице. Атаку БПЛА официально назвали терактом, Следком начал расследование.