Эксклюзив 01 июня 2023, 11:41 «Грохнуло хорошо, страшно было». В администрации поселка Товарково рассказали о взрыве беспилотника Администрации поселка Товарково прокомментировала взрыв беспилотника под Калугой Глава Калужской области / Telegram

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Жители Калужской области сообщили в сети о сильном грохоте в районе поселка Товарково Дзержинского района. Люди предполагают, что взорвался беспилотник. В администрации городского поселения «360» рассказали, что глава поселка отправился к месту происшествия.

«Я даже не поняла, что было, какая-то волна шла, потом самолет загудел», — рассказала собеседница издания.

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Она поделилась, что слышала сильный взрыв, но что именно произошло — не знает. Официальных сведений нет, все станет известно после возвращения главы поселковой управы Анатолия Илюхина.

«Грохнуло хорошо и страшно было», — заключила спикер.

Несколько человек рассказывали, что заметили беспилотники самолетного типа, передавал Telegram-канал 112. До этого СМИ писали, что под Калугой сбили дрон.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. Из-за взрыва образовалась огромная воронка, загорелась трава. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Никто из жителей не пострадал, уточнил Шапша, жилые дома не повреждены.