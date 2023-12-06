Эксклюзив 06 декабря 2023, 13:10 «Сказали — так будет лучше». Посадивших самолет в поле пилотов попросили уволиться «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов севшего в поле самолета РИА «Новости»

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Руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском. Сказали писать заявление по собственному желанию, пояснил в беседе с «360» один из пилотов Эдуард Семенов.

Самолет не сам садился

На вопрос, поступало ли аналогичное предложение всему экипажу, Семенов ответил: «Сказали — так будет лучше».

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«Расследование еще не окончено. Ну вот, сказали уволиться. Я считаю, что мы, может быть, где-то и допустили ошибки, но в такой ситуации надо собраться, не пасть духом. Мы выбрали площадку и выполнили посадку, собрались. Не каждый так сделает, спасли человеческие жизни, самолет. В истории авиации таких случаев по пальцам сосчитать можно. Такой случай, как наш, один», — подчеркнул пилот.

По словам Семенова, времени на раздумья пилотам никто не давал. Но он пока заявление не писал. Он еще раз подчеркнул, что случившееся — нестандартная ситуация. При этом, как заметил сотрудник «Уральских авиалиний», многие говорят, что им просто повезло.

Но везение — дело вторичное, им надо уметь воспользоваться. Наш самолет не сам садился. Эдуард Семенов пилот «Уральских авиалиний»

Станет ли увольнение из «Уральских авиалиний» волчьим билетом, из-за чего пилотам потом не удастся устроиться на работу, непонятно. Семенов признался, что сталкивается с таким впервые, поэтому пока не знает, что будет дальше.

Так или иначе решение компании серьезно повлияет на его жизнь — у мужчины есть семья и трое несовершеннолетних детей.

Перевозчик сообщения не комментирует

Ранее о том, что пилотов «Уральских авиалиний», посадивших А320 в поле, попросили уволиться, сообщала Baza. В компании от каких-либо комментариев отказались. Мать пилота Сергея Белова в беседе с Telegram-каналом подтвердила, что сына уволили.

Аварийная посадка самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошла 12 сентября. На борту находилось 159 пассажиров.

Посадка в Омске была невозможна из-за технической неполадки — у воздушного судна отказала гидравлическая система. Тогда пилоты решили лететь в Новосибирск, где в аэропорту более длинная взлетно-посадочная полоса. Но топливо при этом рассчитали неправильно, из-за чего самолет пришлось сажать в поле.