Названы виновные в теракте на полигоне под Белгородом | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 17:23 Названы виновные в теракте на полигоне под Белгородом РБК: теракт на полигоне под Белгородом устроили 2 добровольца из Таджикистана РИА «Новости»

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Теракт на военном полигоне под Белгородом 15 октября совершили два мобилизованных гражданина Таджикистана — Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов. Одному из них 24 года, второму — 23. Об этом сообщили РБК собственные источники, близкие к СК и знакомые с ходом расследования.

По данным собеседников издания, виновники теракта — добровольцы, которых мобилизовали из Чертановского района Москвы. Они прибыли в военную часть белгородского села Солоти 11 октября.

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В результате стрельбы, которую открыли во время занятий по огневой подготовке добровольцев, погибли 11 человек. Ранены, по словам источников РБК, еще 17 (ранее сообщалось о 15 пострадавших). Ответный огонь уничтожил нападавших. Минобороны сообщило, что теракт устроили двое граждан «одной из стран СНГ».

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По информации СМИ, речь идет о статье «Убийство», но к ней могут добавить и статью 205 УК РФ «Теракт».

Средства массовой информации сообщили о двух погибших жителях Воскресенска Московской области, однако оба оказались живы и здоровы.