Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными | 360°

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Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными

Мобилизованного в Воскресенске Сапкалова ошибочно посчитали жертвой теракта под Белгородом

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Мобилизованный житель Воскресенска Московской области Алексей Сапкалов, которого СМИ посчитали погибшим в результате теракта на белгородском полигоне, сам связался с родными. Эту информацию подтвердила «360» его жена Дарья.

«Мне сказали, что это ложная информация», — отметила она, комментируя сообщения о том, что муж якобы погиб.

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На самом деле Сапкалов даже не ранен, с ним все в порядке.

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Списки погибших при стрельбе на полигоне в Белгородской области появились в нескольких крупных изданиях. В перечне числились, в частности, два уроженца Воскресенска. По информации городского военного комиссариата, оба живы и находятся в войсковой части в Белгороде. С их родственниками уже связались и рассказали, что с мобилизованными все хорошо.

Теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершили граждане одной из стран СНГ 15 октября. Минобороны России сообщило, что стрельба началась во время занятий по огневой подготовке добровольцев. Одиннадцать человек погибли, еще 15 пострадали — их оперативно доставили в больницы.

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