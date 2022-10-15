Теракт произошел на военном полигоне в Белгородской области | 360°

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Теракт произошел на военном полигоне в Белгородской области

Миноброны сообщило об 11 погибших в теракте на военном полигоне Западного округа

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Террористический акт совершили граждане одной из стран СНГ на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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По данным ведомства, злоумышленники открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке добровольцев, которые готовились к участию в специальной военной операции.

«В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения», — говорится в сообщении.

В результате на месте погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницы, где они получают всю необходимую помощь

Террористов ликвидировали на месте ответным огнем. Сейчас на полигоне работают правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Минобороны РФ

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