Уголовное дело завели после стрельбы на военном полигоне в Белгородской области | 360°

Важное 16 октября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

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Viber Уголовное дело завели после стрельбы на военном полигоне в Белгородской области Военные следователи завели уголовное дело после стрельбы на белгородском полигоне РИА Новости

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Главное военное следственное управление Следственного комитета завело уголовное дело по факту преступных действий на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба главка СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что по факту происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек. Еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

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Обстоятельства случившегося выяснят военные следователи.

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Накануне министерство обороны сообщило, что на полигоне Западного военного округа граждане одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия. В тот момент на месте находились добровольцы, проходившие занятия по огневой подготовке для участия в специальной военной операции.

На месте погибли 11 человек, еще 15 пострадали. Всех раненых доставили в больницы региона, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Открывших огонь террористов ликвидировали на месте ответным огнем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что сейчас раненными занимаются врачи.

Глава региона добавил, что среди погибших и раненных жителей Белгородской области нет.

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