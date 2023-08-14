Происшествия 14 августа 2023, 16:33 Названо число поврежденных взрывом машин в Сергиевом Посаде Глава Сергиева Посада: при взрыве на складе пиротехники пострадали 219 автомобилей РИА «Новости»

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Руководство Сергиева Посада продолжило выявление ущерба после взрыва на складе с пиротехникой рядом с Загорским оптико-механическим заводом. Как сообщили «360» в пресс-службе главы городского округа, на сегодняшний день выявили 219 поврежденных детонацией автомобилей.

Работу по фиксации повреждений руководство округа продолжает вести совместно с сотрудниками полиции. Уже установлены личности 216 владельцев поврежденных транспортных средств, добавили в пресс-службе.

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Фонд капитального ремонта Московской области продолжил работу по замене выбитых окон в 92 пострадавших от взрыва многоквартирных домов. Сотрудники фонда находятся в тесном контакте с администрацией, жителями и управляющими компаниями и согласовывают сроки ремонтов пострадавших квартир.

Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиево-Посадском городском округе прогремел в минувшую среду, 9 августа. От полученных травм скончалась сотрудница Загорского оптико-механического завода Администрация округа взяла на себя организацию похорон погибшей женщины.

По данным подмосковного Минздрава в больницах остались для дальнейшего лечения семь человек. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Взрывная волна повредила более 20 частных домов и 397 квартир. Разбор завалов на месте детонации в круглосуточном режиме продолжался до пятницы, 11 августа. На месте действовали около 400 спасателей, а также 12 кинологических расчетов, которые занимались поисками людей под завалами.