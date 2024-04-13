Происшествия 13 апреля 2024, 13:51 Названо число пострадавших при ударе ракет ВСУ по Луганску Рогов заявил о трех пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Луганску

Читать 360tv в

Ранения различной степени тяжести при взрыве ракет в Луганске получили три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что одна из ракет упала в районе автовокзала, другая сдетонировала около машиностроительного завода.

Реклама

«Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Ранения получили три мирных жителя города», — написал Рогов.

Общественник добавил, что это первый удар по столице Луганской Народной Республики со стороны украинских боевиков с начала года.

Глава региона Леонид Пасечник назвал ракетный обстрел города очередной подлой атакой ВСУ по гражданским объектам. Он пояснил, что на пострадавшем от удара заводе к запуску готовили производство, где могли работать несколько десятков горожан.

«ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — подчеркнул Пасечник.

По предварительным данным, для удара по Луганску украинские войска использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Представитель силовых структурах в комментарии РИА «Новости» пояснил, что столица региона находится на достаточном удалении от линии фронта, поэтому ВСУ используют ракеты, которые способны бить на большие расстояния.

Всего в Луганске прогремели два мощных взрыва, после которых на местах детонации начались пожары.