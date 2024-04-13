Важное 13 апреля 2024, 13:33 Целью ракетной атаки ВСУ на Луганск стал машиностроительный завод Пасечник: украинские военные атаковали ракетами завод в Луганске РИА «Новости»

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Украинские военные выпустили несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов», — написал он.

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По словам Пасечника, на заводе планировали запустить производство. Здесь могли трудоустроить несколько десятков жителей республики.

«Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — добавил глава ЛНР.

В результате атаки повреждения получили жилые дома. Власти уточняют информацию о пострадавших, подытожил Пасечник.

Ранее посол МИД по особым поручения Родион Мирошник заявил о двух прилетах в районе автовокзала в Луганске.