Происшествия 28 февраля 2023, 17:30 Изучением причин жесткой посадки вертолета под Мурманском займется комиссия фирмы-владельца Компания- владелец вертолета Ми-8 исключила вину экипажа в жесткой посадке под Мурманском РИА «Новости»

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Управлением вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, занимался опытный экипаж. Сам борт находился в состоянии летной годности. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель директора компании «Вологодское авиационное предприятие» Александр Воробьев.

Он подчеркнул, что полет выполнялся в сложных погодных условиях. Для выяснения причин и обстоятельств жесткой посадки компания создаст специальную комиссию.

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«Экипаж опытный. Воздушное судно до ЧП находилось в состоянии летной годности. Вопросов к экипажу и воздушному судну нет», — заявил Воробьев.

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Следователи уже завели уголовное дело по признакам преступления, попадающим под статью о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Правоохранители отметили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта села Ловозеро.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы подтвердил, что экипаж действовал в сложных погодных условиях. По словам собеседника агентства, вертолет попал в снежный вихрь, поэтому экипаж не смог удержать машину в воздухе.

Травмы различной степени тяжести, но без угрозы для жизни, в аварии получили пилот и один пассажир. Всего на борту находились девять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет летел по маршруту между селами Краснощелье и Ловозеро,