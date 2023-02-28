Происшествия 28 февраля 2023, 16:32 Названо число пострадавших при крушении вертолета под Мурманском ЕДДС сообщила о госпитализации пилота и пассажира с упавшего под Мурманском вертолета Пресс-служба МЧС

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Врачи забрали в больницу пилота и пассажира потерпевшего крушение вертолета в районе села Ловозеро Мурманской области. Угрозы жизни для пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на борту вертолета находились девять человек, из которых, по предварительным данным, трое — члены экипажа.

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«Спасатели прибыли на место. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — заявили в ведомстве.

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Представитель экстренных служб региона уточнил, что вертолет принадлежал компании «Вологодские авиалинии» и перевозил пассажиров из села Краснощелье в село Ловозеро. Крушение произошло при заходе аппарата на посадку.

В авиационных службах предварительными причинами аварии с вертолетам назвали ошибку пилотирования или отказ техники.

Проверку по факту крушения начала Северо-Западная транспортная прокуратура.