28 февраля 2023, 16:32
Названо число пострадавших при крушении вертолета под Мурманском
ЕДДС сообщила о госпитализации пилота и пассажира с упавшего под Мурманском вертолета
Врачи забрали в больницу пилота и пассажира потерпевшего крушение вертолета в районе села Ловозеро Мурманской области. Угрозы жизни для пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на борту вертолета находились девять человек, из которых, по предварительным данным, трое — члены экипажа.
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«Спасатели прибыли на место. Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро», — заявили в ведомстве.
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Представитель экстренных служб региона уточнил, что вертолет принадлежал компании «Вологодские авиалинии» и перевозил пассажиров из села Краснощелье в село Ловозеро. Крушение произошло при заходе аппарата на посадку.
В авиационных службах предварительными причинами аварии с вертолетам назвали ошибку пилотирования или отказ техники.
Проверку по факту крушения начала Северо-Западная транспортная прокуратура.
Вертолеты
МЧС РФ
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