НАК заявил о поиске причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет устанавливает обстоятельства взрыва автобуса в Воронеже и ведет поиск лиц, причастных к произошедшему. Об этом сообщили на сайте НАК.

Причастными к взрыву автобуса могут быть и люди, обладающие какой-либо информацией на этот счет.

Взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата СК изучают материалы, которые были изъяты с места происшествия.

В НАК ранее сообщили, что отрабатывают несколько версий взрыва.

Пассажирский автобус взорвался в Воронеже вечером 12 августа. Это произошло на остановке общественного транспорта, когда в салон заходили пассажиры. Пострадали 19 человек. Около полуночи в больнице умерла женщина, которой при взрыве оторвало ноги. В пятницу утром стало известно о смерти второй пострадавшей, которая скончалась в больнице.

В пятницу в торговом центре «Галерея Чижова», возле которого накануне произошел взрыв, провели эвакуацию персонала и посетителей. Представители ТЦ объяснили, что пожарная сигнализация сработала из-за проведения ремонтных работ, при которых задели датчик. В «Галерее Чижова» сообщили, что причин для паники не было.