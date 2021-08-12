«Одной девушке ноги оторвало»: в Воронеже взорвался газ в автобусе

В Воронеже в автобусе, который остановился на светофоре, взорвался газ. Как сообщили «360» очевидцы, одной из пострадавших взрывной волной оторвало ноги.

По предварительным данным, пострадали минимум 12 человек. Информация о погибших уточняется. Кадры очевидцы публикуют в социальных сетях. Источник фото: «ВКонтакте» По сведениям Telegram-канала Baza, водитель взорвавшегося автобуса рассказал, что в его транспорте вообще не было газовых баллонов, автобус якобы работает на дизельном топливе.