13 сентября 2023, 19:02
МВД начало проверку по делу Хайдарова
Адвокат Добровинский: началась проверка преступления против хирурга Хайдарова
В ГУ МВД России по Москве приняли заявление от Роскомнадзора о преступлении группы лиц против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.
«Началась проверка», — указал правозащитник.
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В середине июля разгорелся скандал, в центре которого оказались певицы Слава и Любовь Успенская. Артистки обвинили Хайдарова в некачественной работе. После этого хирург уехал с семьей в Грецию.
Супруга звездного врача заявила, что опасается возвращаться на родину из-за многочисленных угроз. Защиту хирурга взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.
Адвокат также сообщал, что в одном из мессенджеров появился чат, в который вошли несколько женщин. Некоторые из них никогда не обращались за помощью к Хайдарову. Они в агрессивной форме обсуждали дело врача.
Правозащитник подчеркнул, что идею о коллективной жалобе против его подзащитного предложила адвокат Успенской. Добровинский заверил, что доведет ситуацию до суда.
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Любовь Успенская
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