Эксклюзив 13 сентября 2023, 19:02 МВД начало проверку по делу Хайдарова Адвокат Добровинский: началась проверка преступления против хирурга Хайдарова РИА «Новости»

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В ГУ МВД России по Москве приняли заявление от Роскомнадзора о преступлении группы лиц против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.

«Началась проверка», — указал правозащитник.

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В середине июля разгорелся скандал, в центре которого оказались певицы Слава и Любовь Успенская. Артистки обвинили Хайдарова в некачественной работе. После этого хирург уехал с семьей в Грецию.

Супруга звездного врача заявила, что опасается возвращаться на родину из-за многочисленных угроз. Защиту хирурга взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.

Адвокат также сообщал, что в одном из мессенджеров появился чат, в который вошли несколько женщин. Некоторые из них никогда не обращались за помощью к Хайдарову. Они в агрессивной форме обсуждали дело врача.

Правозащитник подчеркнул, что идею о коллективной жалобе против его подзащитного предложила адвокат Успенской. Добровинский заверил, что доведет ситуацию до суда.