Мужчину, принесшего газовый баллон во взорвавшуюся квартиру, задержали в Магнитогорске

В Магнитогорске задержали мужчину, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв. Баллон понадобился им для ремонта.

«Задержан родственник хозяев квартиры, он принес баллон, там шел ремонт. Бабушка вышла из квартиры на 15 минут, и за это время все произошло», — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам, его цитирует «Интерфакс».

Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске вечером 26 марта. Погибли два человека, еще двое, в том числе маленький ребенок, пострадали.

После взрыва начался пожар, огнем охватило шесть квартир на трех этажах. Из дома были эвакуированы 27 человек, 16 из них сейчас находятся в центре временного размещения. После происшествия в Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям. Губернатор объявил, что следов взрывчатки в доме не обнаружили. Основная версия — взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.