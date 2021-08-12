Мужчина приставал к детям с ножом в Крыму

В Крыму росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям с ножом на игровой площадке. При задержании к нему пришлось применить физическую силу.

В одном из дворов Евпатории пьяный мужчина размахивал ножом и нецензурно выражался. Об этом сообщил начальник пресс-службы крымского управления Росгвардии Владимир Попов.

Мужчина приставал к детям, вел себя неадекватно. Когда он увидел росгвардейцев, отбросил нож в сторону. Однако при задержании сопротивлялся, из-за чего сотрудникам ведомства пришлось применить физическую силу.

Ранее в Санкт-Петербурге на территорию детского сада ворвался мужчина с ножом. Мужчина находился в неадекватном состоянии. Днем ранее другой мужчина устроил поножовщину на детской площадке рядом с общежитием на улице Державина в Новосибирске. Он зарезал мужчину и ранил прохожего, который пытался его остановить.

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