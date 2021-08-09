Мужчина с ножом ворвался в детсад в Петербурге. Видео

В понедельник днем мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в Санкт-Петербурге. По словам администрации района, злоумышленника увидели в Кудрове. На месте работают полицейские, сообщил сайт РЕН ТВ.

Очевидцы смогли заснять на камеру преступника. На кадрах видно, как он расхаживает по крыше беседки на территории детского сада, размахивает руками и что-то говорит. Прохожие предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

Сейчас злоумышленника, ворвавшегося в детский сад, разыскивает полиция. По предварительным данным, ему удалось скрыться. Об этом сообщили местные власти. По имеющейся информации, никто из детей и прохожих не пострадал. Что стало причиной странного поведения — неизвестно.

Накануне молодой человек устроил поножовщину на детской площадке рядом с общежитием на улице Державина в Новосибирске. Он зарезал мужчину и ранил прохожего, который пытался его остановить. Последнему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали на месте преступления с окровавленным ножом. Возбуждено уголовное дело.