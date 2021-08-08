Мужчину зарезали на детской площадке в Новосибирске

Молодой человек устроил поножовщину на детской площадке рядом с общежитием на улице Державина в Новосибирске. Он зарезал мужчину и ранил прохожего, который пытался его остановить, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Погибшему было 54 года. Он получил не менее двух ударов ножом в грудь. Пострадавшего успели доставить в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Ранение также получил 40-летний прохожий, который хотел оставить вооруженного парня. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали на месте преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции на месте преступления. Там же был найден и окровавленный нож. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье убийство.

По версии следствия, вечером 7 августа между 29-летним задержанным и его 54-летним знакомым произошла ссора. Оба при этом были пьяны. Они выясняли отношения, в какой-то момент молодой человек поднялся в свою комнату в общежитии и вернулся с кухонным ножом, а потом зарезал обидчика.

Подозреваемого допросили. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия в ближайшее время суд решит вопрос о его аресте. По делу назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.