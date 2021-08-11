Россиянам рассказали о главных опасностях на детских площадках

Главными опасностями для детей во время игр на детских площадках могут стать качели, горки-домики и песочницы. Об этом «РИА Недвижимость» рассказали эксперты по детской безопасности.

Самую большую опасность представляют качалки, которые закреплены на пружине. В этом уверена руководитель филиала детской школы безопасности Анастасия Баландович. По ее мнению, очень многие компании по установке таких качелей относятся к работе халатно. Пружина может вылететь, и это крайне опасно для ребенка.

«Как правило, в ходе таких инцидентов есть риск получить черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника. Поэтому родителям лучше предостеречь свое чадо от катания на данном элементе детской площадки либо досконально проверять качели», — советует Баландович.

Второй опасностью эксперт назвала горки-домики. Если они металлические, то есть угроза серьезно порезаться. Если горка сделана из пластика, лучше сначала проверить, нет ли в ней пробоин. Они тоже могут грозить ребенку травмами. Еще в таких горках может быть стекло и даже шприцы.

Но некоторую опасность могут нести даже песочницы, предупредил врач-педиатр компании «Инвитро» Илья Жилкин. В них иногда встречаются стекла, шприцы. В песочницах легко заразиться токсокарозом, сальмонеллезом и лептоспирозом. Все они переносятся с фекалиями животных, которые любят сходить в песочнице в туалет.

«Число личинок токсокар или гельминтов в грамме фекалий собаки может достигать 40 тысяч. При этом инфекции вызываются проглатыванием яиц с зараженных рук, почвы и детских игрушек. Далее они проникают в печень, легкие и другие органы, вызывая их повреждения», — предостерегает врач.

Ранее в Оренбургской области четырехлетний ребенок получил серьезные травмы, когда катался с горки на детской площадке. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.