14 января 2024, 00:47
Москвичка пошла в туалет и нашла там змею
Змею нашли в туалете квартиры на юге Москвы
Москвичка нашла змею в туалете своей квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщил сайт mk.ru.
По данным журналистов, происшествие случилось вечером 13 декабря на Кантемировской улице. Женщина зашла в туалет и обнаружила там представителя класса пресмыкающихся. После этого испуганная москвичка обратилась в правоохранительные органы и Департамент природопользования.
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Змею поймали и поместили в контейнер. Далее ее передадут зоологам.
Еще одна змеиная находка попалась московскому дворнику. Он нашел змею в подъезде жилого дома. Работник смог усадить рептилию в бутылку. На место событий вызвали специалистов.
Другую змею в Москве нашел прохожий на Беловежской улице. Как именно пресмыкающееся там оказалось — неизвестно. Рептилия была очень напугана, но жива.
Ранее на стене московского дома нашли необычное членистоногое. По мнению очевидцев, это был детеныш императорского скорпиона, который мог сбежать от хозяина.
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