Эксклюзив 19 декабря 2023, 12:50 Змею поймали в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы Змею поймали в подъезде жилого дома на улице Зарайская на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Жители дома на улице Зарайская на юго-востоке Москвы обнаружили в подъезде змею. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Об инциденте рассказала местная жительница. По ее словам, найденную рептилию удалось посадить в бутылку. Пойманное животное не успело никому причинить вреда.

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Змею поймал работающий на участке дворник. Он рассказал, что инцидент произошел накануне вечером.

«Вчера у подъезда поймали, она у меня в баклажке лежит», — сообщил работник.

К месту происшествия вызвали специалистов, чтобы проверить помещение на наличие других змей. О происхождении найденной рептилии ничего не известно.

Несколько дней назад прохожий нашел змею в коробке прямо у остановки на Беловежской улице. Там неизвестный выбросил или потерял рептилию, которая оказалась маисовым полозом. Ее забрали спасатели.