Происшествия 21 декабря 2023, 18:11 Живого скорпиона обнаружили на стене дома в Москве Живого скорпиона заметили на стене дома на улице Дубнинская в Москве

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На стене дома на Дубнинской улице в Москве обнаружили маленького живого скорпиона. Об этом сообщил Telegram-канал «Тимирязевский».

Очевидцы предположили, что найденная особь представляет собой детеныша императорского скорпиона. Вероятно, он сбежал от хозяина и спрятался в подвале, откуда его заставила вылезти оттепель.

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Авторы канала добавили, что по мнению ученых, в Москве скорпионы не обитают.

Еще одна неожиданная находка попалась московскому дворнику, работающему на улице Зарайская. Он обнаружил змею в поъезде жилого дома. Ему удалось посадить ее в емкость. Пойманная рептилия не успела никому причинить вреда.