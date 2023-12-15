Эксклюзив 15 декабря 2023, 18:39 Змею в коробке нашли на улице в Москве Прохожий нашел змею в коробке на улице на западе Москвы Freepik

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Прохожий нашел живую змею в коробке у остановки на Беловежской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Рептилия, которая оказалась маисовым полозом, была испугана, но жива. Пока неизвестно, как она попала на улицу. Возможно, ее кто-то выбросил или потерял.

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На место происшествия выехали специалисты, которые заберут змею.

В начале месяца агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме на Чертановской улице. Как она оказалась в квартире, не уточнялось.