15 декабря 2023, 18:39
Змею в коробке нашли на улице в Москве
Прохожий нашел змею в коробке на улице на западе Москвы
Прохожий нашел живую змею в коробке у остановки на Беловежской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Рептилия, которая оказалась маисовым полозом, была испугана, но жива. Пока неизвестно, как она попала на улицу. Возможно, ее кто-то выбросил или потерял.
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На место происшествия выехали специалисты, которые заберут змею.
В начале месяца агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме на Чертановской улице. Как она оказалась в квартире, не уточнялось.
Животные
Москва 2023
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