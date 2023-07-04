Происшествия 04 июля 2023, 17:45 Москалькова потребовала найти напавших на журналистку Милашину Омбудсмен Москалькова о нападении на Милашину и Немова: виновных должны найти и наказать РИА «Новости»

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Любые угрожающие жизни и здоровью россиян действия должны пресекаться, а виновные — найдены и наказаны. Так прокомментировала ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Она опубликовала кадры, на которых видно, как Милашина идет по коридору в больнице и начинает падать. Ее успели поймать и усадить на пол, чтобы та пришла в себя. Затем журналистку подняли и пересадили на скамью, попросив у персонала коляску.

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Москалькова отметила, что направила телеграммы главам МВД и Следственного управления СКР по Чечне с просьбой провести проверку по факту избиения журналистки и правозащитника «на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных». Также омбудсмен призвала прокурора республики взять ситуацию на контроль.

«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные — найдены и наказаны», — отметила Москалькова.

По ее словам, омбудсмены из Чечни и Северной Осетии Мансур Солтаев и Тамерлан Цгоев подключились к оказанию помощи пострадавшим. Для безопасности Милашиной и Немова Солтаев сопровождал их от Грозного до Беслана. Он назвал нападение диверсией и провокацией против Чечни.