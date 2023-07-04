Криминал 04 июля 2023, 16:54 Нападение на Милашину и Немова в Чечне назвали диверсией Омбудсмен Чечни Солтаев назвал избиение Милашиной и Немова диверсией против республики Telegram

Читать 360tv в

Нападение на журналистку Елену Милашину и правозащитника Александра Немова — диверсия и провокация против Чечни. Такое мнение выразил омбудсмен республики Мансур Солтаев в беседе с РИА «Новости».

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», — подчеркнул он.

Реклама

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что журналистку и адвоката могут доставить в Москву. По его словам, этот вопрос будут решать только после их обследования в бесланской больнице. Омбудсмен пообщался с пострадавшими. Он отметил, что сейчас им проводят МРТ и другие процедуры.

«После этого будет решаться вопрос об их возможной доставке в Москву, если, конечно, не будет никаких противопоказаний для перелета», — добавил Цгоев.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова руководителю Управления СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову.

Журналистка и адвокат приехали в Грозный, чтобы посетить заседание по вынесению приговора супруге экс-судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. На них напали около аэропорта. Машину, в которой ехали Милашина и Немов, перекрыли три автомобиля, из которых вышли мужчины и избили их. Пострадавшие получили различные травмы.