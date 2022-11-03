Важное 03 ноября 2022, 15:07 Мощный взрыв прогремел в Херсоне — военкор Коц Военкор Алекандр Коц сообщил о взрыве в Херсоне РИА "Новости"

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Днем в четверг в Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Информации о пострадавших пока что нет.

По словам Коца, после этого в городе раздалась еще серия взрывов. Военкор добавил, что в Херсоне сработали системы ПВО.

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В ночь на четверг Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать городскую гражданскую инфраструктуру. Для этого выпустили четыре ракеты. Российские системы противовоздушной обороны все перехватили. Это не первые удары в направлении Херсона. Вчера украинские военные обстреляли город из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. ВС России удалось сбить 12 вражеских ракет, еще шесть упали в районе Антоновского моста.

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Сегодня ВСУ ударили по администрации города Голая Пристань Херсонской области. Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Врио главы области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал действия украинских военных проявлением осознанного терроризма.