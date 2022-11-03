Система ПВО перехватила четыре ракеты ВСУ на подлете к Херсону | 360°

03 ноября 2022, 08:57
Система ПВО перехватила четыре ракеты ВСУ на подлете к Херсону
ТАСС: ВСУ выпустили 4 ракеты HIMARS по Херсону, их удалось перехватить
ВСУ вновь попытались обстрелять Херсон из американских РСЗО HIMARS. Система ПВО перехватила все ракеты, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Неудачный удар по гражданской инфраструктуре произвели в 01:03. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты.
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Накануне днем украинские боевики обрушили на Херсон 18 ракет HIMARS. Перехватить удалось 12, еще шесть упали в районе Антоновского моста.
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Тем временем обстановка на линии фронта в Херсонской области остается некритичной, значительного скопления украинских военнослужащих нет. На данный момент ВС России отбили все атаки.
Жителей региона переселяют на более безопасные территории. Если в результате очередной украинской атаки плотина Каховской ГЭС не устоит, многие дома окажутся под угрозой подтопления. Переехавшие жители Херсонской области получат 100 тысяч рублей единовременно и сертификат на приобретение жилья в любом российском регионе. Также в течение месяца они смогут получить гражданство России.
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