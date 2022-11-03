Система ПВО перехватила четыре ракеты ВСУ на подлете к Херсону | 360°

Важное 03 ноября 2022, 08:57 Система ПВО перехватила четыре ракеты ВСУ на подлете к Херсону ТАСС: ВСУ выпустили 4 ракеты HIMARS по Херсону, их удалось перехватить РИА "Новости"

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ВСУ вновь попытались обстрелять Херсон из американских РСЗО HIMARS. Система ПВО перехватила все ракеты, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Неудачный удар по гражданской инфраструктуре произвели в 01:03. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты.

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Накануне днем украинские боевики обрушили на Херсон 18 ракет HIMARS. Перехватить удалось 12, еще шесть упали в районе Антоновского моста.

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Тем временем обстановка на линии фронта в Херсонской области остается некритичной, значительного скопления украинских военнослужащих нет. На данный момент ВС России отбили все атаки.

Жителей региона переселяют на более безопасные территории. Если в результате очередной украинской атаки плотина Каховской ГЭС не устоит, многие дома окажутся под угрозой подтопления. Переехавшие жители Херсонской области получат 100 тысяч рублей единовременно и сертификат на приобретение жилья в любом российском регионе. Также в течение месяца они смогут получить гражданство России.