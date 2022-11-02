ВСУ обстреляли Херсон из 18 HIMARS | 360°

02 ноября 2022, 18:57
ВСУ обстреляли Херсон из 18 HIMARS
ВСУ выпустили 18 ракет по Херсону
ВСУ сегодня обстреляли Херсон из американских HIMARS, сообщил ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб. По гражданской инфраструктуре города выпустили 18 ракет, шесть из них упали в районе Антоновского моста.
«Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона. <…> Подразделения ПВО сбили 12 ракет», — рассказали журналистам представители экстренных служб.
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Информации о пострадавших пока нет.
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Ранее стало известно, что при подходе у набережной Голая Пристань под Херсоном неустановленные лица открыли огонь по мирным жителям. Данные о раненых также на настоящий момент отсутствуют.
В ночь на 2 ноября украинские боевики выпустили в сторону Херсона 24 ракеты: 21 сбили системы противовоздушной обороны, остальные три упали в воду в районе Антоновского моста. Об этом ранее писал RT.
Антоновский мост, по которому постоянно стреляют ВСУ, — единственная переправа через Днепр между двумя частями Херсона.
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