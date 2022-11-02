ВСУ обстреляли Херсон из 18 HIMARS | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 18:57 ВСУ обстреляли Херсон из 18 HIMARS ВСУ выпустили 18 ракет по Херсону

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ВСУ сегодня обстреляли Херсон из американских HIMARS, сообщил ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб. По гражданской инфраструктуре города выпустили 18 ракет, шесть из них упали в районе Антоновского моста.

«Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона. <…> Подразделения ПВО сбили 12 ракет», — рассказали журналистам представители экстренных служб.

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Информации о пострадавших пока нет.

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Ранее стало известно, что при подходе у набережной Голая Пристань под Херсоном неустановленные лица открыли огонь по мирным жителям. Данные о раненых также на настоящий момент отсутствуют.

В ночь на 2 ноября украинские боевики выпустили в сторону Херсона 24 ракеты: 21 сбили системы противовоздушной обороны, остальные три упали в воду в районе Антоновского моста. Об этом ранее писал RT.

Антоновский мост, по которому постоянно стреляют ВСУ, — единственная переправа через Днепр между двумя частями Херсона.