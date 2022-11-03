ВСУ ударили по администрации Голой Пристани из РСЗО HIMARS | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 12:10 ВСУ ударили по администрации Голой Пристани из РСЗО HIMARS ТАСС: ВСУ ударили по администрации Голой Пристани из РСЗО HIMARS

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Украинские силы ударили по Голопристанской администрации в Херсонской области из РСЗО HIMARS, кабинет главы оказался под ударом. Об этом сообщили власти, написал ТАСС.

«Сегодня ночью была обстреляна Голопристанская администрация. Во время обстрела никто не пострадал. Но здание администрации полностью разрушено», — заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

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Он еще раз попросил всех жителей эвакуироваться на левый берег Днепра. Стремоусов предположил, что активизация боев в регионе вероятна в ближайшие полторы-две недели. Пока же Союзные силы отражают атаки противника.

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Ранее в четверг, 3 ноября, появилась информация о том, что ВСУ попытались открыть огонь по Херсону из американских РСЗО HIMARS. Система ПВО перехватила все ракеты.