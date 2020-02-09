Момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске попал на видео

Лайнер авиакомпании UTair сел «на брюхо» в аэропорту Усинска. Во время посадки один из пассажиров снимал вид из иллюминатора. В этот момент самолет ударился о ВПП хвостом, у него подломилась задняя стойка шасси и дальше он уже скользил на фюзеляже до полной остановки.

На кадрах видно, что после удара камера чуть не выпала из рук пассажира. С потолка свесилась отвалившаяся деталь внутренней обшивки. Сосед оператора попытался как-то приделать ее обратно.

Днем 9 февраля в Усинске жестко сел самолет авиакомпании UTair. Во время посадки он ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, задние стойки шасси подломились и до полной остановка лайнер скользил по ВПП «на брюхе». Никто из 100 человек, которые находились на борту, не погиб. Все люди штатно вышли из самолета.

Гендиректор АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко сообщил, что за медицинской помощью самостоятельно обратились два человека. Аэропорт Усинска закрыли, так как сотрудники экстренных служб сейчас выясняют все обстоятельства аварии. На месте жесткой посадки самолета сейчас работают сотрудники МЧС, так как из баков начало вытекать топливо.

Один из пассажиров рассказал «360», как произошел удар и началась эвакуация.