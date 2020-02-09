«Удар, отвалились элементы обшивки»: пассажир рассказал о жесткой посадке самолета в Усинске

По время жесткой посадки самолета в аэропорту Усинка пассажиры не сразу поняли, что именно произошло. Они увидели проблемы с шасси только когда эвакуировались. Во время приземления люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.

«Жестко сели, удар, в салоне отвалились элементы обшивки. Когда остановились объявили, чтобы не покидали свои места. Потом объявили эвакуацию <…> Я возле выхода был, даже куртку не успел взять, в джемпере вышел. По ощущениям быстро [прошла эвакуация]», — рассказал «360» Сергей, который летел на том самолете.

По его словам, на улице было -20 градусов и ощущался очень сильный ветер. На борту некоторые начали паниковать, но их поспешили успокоить.

«Мужчины крикнули, что хорош паниковать, сейчас все выйдем спокойненько», — поделился Сергей.

Он добавил, что приземление было по расписанию и самолет сел в аэропорту в 12:20.

Самолет авиакомпании UTair во время посадки в Усинске ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. В этот момент задние стойки шасси отвалились и лайнер начал катиться по полосе. Через какое-то время он остановился, и люди стали эвакуироваться. Один из пассажиров показал на видео, как он спасался из самолета.

Всего на борту было 94 пассажира и есть членов экипажа. Погибших нет. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.