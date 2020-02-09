Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске. Борт лежит на «брюхе»

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Сейчас борт лежит на «брюхе».

Как сообщил Telegram-канал Baza, на борту самолета были 94 человека. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Местное издание «Усинск Онлайн» пишет, что на месте работают сотрудники МЧС, так как из самолета стал вытекать керосин.

Источник «Интерфакса» уточнил, что при посадке в Усинске самолет ударился о взлетно-посадочную полосу хвостом. «Во время посадки в Усинске самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил повреждения», — сказал собеседник агентства. Экипаж и пассажиры эвакуированы по надувным трапам.

Передняя стойка шасси самолета выкатилась за пределы ВПП, а задние оказались разрушены. Повреждения также получили фюзеляж и крылья. А вот пожара на борту удалось избежать. «Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками», — сказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Пассажиры сами покинули самолет и первое время находились рядом с самолетом. Официальный комментарий UTair пока не поступал. О причинах жесткой посадки также еще не сообщалось.