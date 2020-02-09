Пассажир снял на видео, как он спасался из севшего «на брюхо» самолета в Усинске

После жесткой посадки в аэропорту Усинка все пассажиры начали быстро эвакуироваться. Один из них снял все происходящее на видео и опубликовал в соцсетях. Борт лайнера все покидали без паники.

Мужчина снял на видео весь процесс эвакуации. Он вышел из самолета через аварийный выход и сошел на землю, спустившись с крыла. Все происходило очень спокойно, без лишней суеты. Пассажиры помогали друг другу вылезти, не забыв при этом сказать «спасибо».

Днем 9 февраля СМИ сообщили, что в Усинке жестко сел самолет авиакомпании UTair. Во время посадки лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Задние стойки шасси разрушились и борт проехался на «брюхе» по полосе пока полностью не остановился. Никто из 94 пассажиров и шести членов экипажа не погиб.

Сейчас на месте произошедшего работают расчеты МЧС, так как из самолета стал вытекать керосин. Причина жесткой посадки выясняется.