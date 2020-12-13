Момент взрыва в Карачаево-Черкесии попал на видео

Взрыв в поселке Учкекен Карачаево-Черкесии попал в объектив камер наблюдения. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как около дома стоят два человека. Когда один из них шел в сторону ворот раздался взрыв.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что сотрудники ФСБ остановили неизвестного мужчину, который пытался проникнуть на территорию, где проводились оперативные мероприятия.

Когда его попытались задержать, он привел в действие взрывное устройство. Шесть правоохранителей получили ранения.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что все пострадавшие получили легкие травмы. Они находятся под присмотром медиков. Угрозы их жизни нет.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».