Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии

По его словам, для оказания квалифицированной медицинской помощи есть все необходимое.

«Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненых сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное», — заявил он.

Глава региона уточнил, что легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Пострадавших среди жителей нет. Темрезов отметил, что уже дал распоряжение оказать пострадавшим сотрудникам и их семьям материальную помощь.

По данным Национального антитеррористического комитета, около полудня сотрудники ФСБ остановили неизвестного, который пытался проникнуть на территорию, где шли оперативные мероприятия. При попытке задержания мужчина активировал взрывное устройство. В результате взрыва он погиб. Шесть сотрудников силового ведомства получили ранения.