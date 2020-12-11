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    11 декабря 2020, 15:31

    Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии

    Анатолий Минкин

    Пострадавшие при взрыве силовики около здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии получают всю необходимую помощь. Угрозы для их жизни нет. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил глава республики Рашид Темрезов.
    Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии

    По его словам, для оказания квалифицированной медицинской помощи есть все необходимое.

    «Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненых сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное», — заявил он.

    Глава региона уточнил, что легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Пострадавших среди жителей нет. Темрезов отметил, что уже дал распоряжение оказать пострадавшим сотрудникам и их семьям материальную помощь.

    По данным Национального антитеррористического комитета, около полудня сотрудники ФСБ остановили неизвестного, который пытался проникнуть на территорию, где шли оперативные мероприятия. При попытке задержания мужчина активировал взрывное устройство. В результате взрыва он погиб. Шесть сотрудников силового ведомства получили ранения.