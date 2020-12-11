После взрыва в Карачаево-Черкесии завели уголовное дело

По предварительным данным, в результате взрыва легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что сотрудники ФСБ остановили неизвестного мужчину, который пытался проникнуть на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Когда его попытались задержать, он привел в действие взрывное устройство. Злоумышленник погиб на месте. Шесть правоохранителей получили ранения.

ИА Nation News со ссылкой на главу Карачаево-Черкесской Республики сообщило, что состояние раненых стабильное. Они находятся под присмотром медиков. Опасности для их жизни нет.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Они осматривают место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.