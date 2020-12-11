Боевик подорвал себя при задержании в Карачаево-Черкесии

Боевик устроил взрыв в Карачаево-Черкесии при попытке задержания. Легко ранены шесть силовиков. Гражданские не пострадали. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Сегодня, около 12:00, в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — сказано в сообщении.

В НАК добавили, что во время взрыва шесть правоохранителей получили легкие ранения. Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Среди местных жителей никто не пострадал.

«Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника», — отметили в комитете.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала 2020 года на территорию России не пустили 149 иностранцев. Все эти граждане других стран были причастны к терроризму и экстремизму, пишет «Газета.ru».