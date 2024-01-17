17 января 2024, 13:42
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Появилось видео с моментом взрыва на полиэфирном заводе в Ростовской области
Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на камеры видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».
Взрыв сопроводил всполох пламени. От удара в разные стороны разлетелись обломки строения. В небо поднялся столб дыма, после чего на предприятии начался огромный пожар.
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По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, взрыв раздался в 11:10 по местному времени.
Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты. Сначала глава региона сообщал о двух пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. Затем появилась информация о девяти раненых.
Одному оказали медицинскую помощь на месте. Еще троих госпитализировали с ожогами, а пятерых — с разными травмами. Голубев уточнил, что в Шахты выехали представители Минздрава региона.
Появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Глава Ростовской области уточнил, что средства противовоздушной обороны в это время не работали.
Пожар на площади в 360 квадратных метров ликвидировали. В тушении огня участвовали 58 представителей МЧС России и 17 единиц техники.
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