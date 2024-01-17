Происшествия 17 января 2024, 12:27 Два человека пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в Ростовской области Депутат Стенякина: при пожаре на полиэфирном заводе под Ростовом пострадали двое

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Два человека пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Об этом сообщила депутат от региона Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

«Погибших нет. Пострадали два человека, они уже госпитализированы», — написала она.

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Специалисты приступили к тушению пожара. Работников завода отвели на безопасное расстояние от строения, уточнила парламентарий.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек, расположенный в поселке Гидропривод города Шахты. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Источник «360» сообщил, что на месте возгорания прогремел взрыв. Огромные клубы черного густого дыма поднялись в небо. Стенякина уточняла, что жилые постройки в результате взрыва не пострадали. Однако повреждения зафиксировали в самом производственном здании.