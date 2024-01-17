Важное 17 января 2024, 12:33 Ростовские власти опровергли слух о прилете БПЛА на завод в Шахтах Губернатор Голубев: информация о прилете БПЛА на завод в Шахтах не подтвердилась РИА «Новости»

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Информация о вероятном ударе беспилотного летательного аппарата по заводу в городе Шахты Ростовской области пока не подтвердилась. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«По информации военных, системы противовоздушной обороны в это время не работали, информация о беспилотнике не подтвердилась. Специалисты разберутся в причинах произошедшего», — написал он.

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Голубев уточнил, что информация о взрыве и пожаре в одном из помещений полиэфирного завода в Шахтах поступила в 11:30.

«Пострадали два человека, жертв нет. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Начались работы по локализации возгорания, на месте службы МЧС. Привлекли семь единиц спецтехники, машины газовой и энергетической служб, а также скорой помощи», — добавил губернатор.

Пожар на заводе в Шахтах начался 17 января. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.