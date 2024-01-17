17 января 2024, 11:50
Появилось видео пожара на полиэфирном пожаре в Ростовской области
Пожар на полиэфирном заводе в Шахтах показали на видео
Утром в среду в городе Шахты в Ростовской области начался пожар на полиэфирном заводе. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как от места возгорания в небо поднимается густой черный дым.
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Пресс-служба МЧС России уточнила РИА «Новости», что загорелось предприятие по производству полиэфирного волокна.
Информация о пострадавших пока что не поступала.
По информации Telegram-канала Mash, предварительной причиной ЧП стало замыкание в цехе по производству наполнителей для подушек и матрасов.
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