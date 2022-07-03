Житель белгородского дома по улице Маяковского Алексей Русанов рассказал, что по соседству с ним погибла семья из Харькова. С мужчиной беседовало РИА «Новости».

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сообщил Русанов.

По его словам, в этом же флигеле, рассчитанном на двух хозяев, жил его сын с женой, но в эту ночь они случайно остались ночевать в деревне.

Во время взрыва белгородец и его супруга спали. Услышав страшный грохот, они выбежали из дома и в итоге остались живы. Пожар начался с угла дома. К моменту приезда спасателей уже горела крыша.

По официальным данным, в результате серии ночных взрывов в Белгороде погибли трое и пострадали еще четверо. Разрушены десятки жилых домов. Сенатор Андрей Клишас назвал случившееся «прямым актом агрессии со стороны Украины» и заявил, что необходим жесткий ответ.