Клишас назвал взрывы в Белгороде прямым актом агрессии Украины и предупредил о жестком ответе

Взрывы в Белгороде, прогремевшие сегодня ночью и унесшие жизни трех человек, — прямой акт агрессии со стороны Украины, заявил в Telegram сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что необходим «самый жесткий ответ», в частности военный.

«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», — написал Клишас.

Серия взрывов прогремела в городе сегодня ночью. Один частный дом сразу загорелся, соседний получил повреждения, в расположенных поблизости многоэтажках выбило окна. В итоге частично разрушенными оказались 11 многоквартирных домов, а также 39 частных, среди которых пять уничтожены полностью. Трое жителей погибли, пострадали по крайней мере четверо, в том числе ребенок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов встретились с жильцами разрушенного дома № 29 на 2-м Южном переулке. В результате пожара дом лишился крыши. Никто не пострадал. Власти региона обещали восстановить дом. На месте происшествия работают оперативные службы.