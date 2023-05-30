Происшествия 30 мая 2023, 22:09 Момент попадания украинского дрона в дом на улице Атласова в Москве попал на видео Mash опубликовал видео попадания украинского БПЛА в жилой дом в Новой Москве Соцсети

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На видео попал момент попадания украинского беспилотника в жилой дом в Новой Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

После столкновения дрона со зданием прогремел мощный взрыв. Яркая вспышка попала на видео. Авторы публикации добавили, что находившиеся в тот момент в пострадавшей квартире на 25-м этаже двое взрослых и пятилетний ребенок не пострадали — они самостоятельно спустились вниз.

Утром 30 мая на территории Москвы и Подмосковья упало несколько украинских беспилотников. Часть аппаратов врезалась в столичные многоэтажки. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что дроны упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском городских округах. По мнению военного журналиста Алексея Борзенко, этой атакой Украина хотела замедлить выполнение спецоперации.

«Терроризм — удел слабых. Это была попытка оказать какое-то противодействие самому ходу СВО», — предположил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьи о теракте. Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что жильцы поврежденных домов получили необходимую социальную и психологическую помощь.