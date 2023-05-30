Москва 30 мая 2023, 21:44 Жильцам эвакуированных из-за атаки БПЛА домов в Москве оказали помощь Мэр Собянин: жильцам эвакуированных из-за атаки БПЛА домов оказали психологическую помощь Телеканал «360»

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Всем жильцам домов, эвакуированных из-за атаки украинских беспилотников в Москве, оказали социальную и психологическую помощь, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городские службы остаются на связи с людьми.

Собянин сообщил, что в течение дня столичные медики работали в усиленном режиме — службы были готовы максимально оперативно оказать помощь жильцам поврежденных дронами домов.

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«Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — уточнил мэр города.

Он добавил, что с полудня в Москве работали мобильные бригады. В их состав включили врачей, социальных работников, психологов и представителей МЧС. Они продолжают обходить дома и выяснять, какая еще помощь требуется жильцам многоэтажек.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. По данным Минобороны, украинская сторона запустила восемь аппаратов, пять из которых сбили в Подмосковье. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.