Москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки на юге столицы | 360°

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Москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки на юге столицы

Источник «360»: москвичка застряла в мусоропроводе на юге столицы

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Жительница Москвы в субботу вечером застряла в мусоропроводе многоэтажки. Все случилось в доме № 50 на Нахимовском проспекте, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 22:44. Обратившиеся за помощью соседи попытались самостоятельно освободить 27-летнюю москвичку. После нескольких безуспешных попыток они все же высвободили ее из трубы.

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Две недели назад заложником высоты на северо-востоке Москвы оказался промышленный альпинист. Жители одной из квартир заявили, что перережут его трос, если он не остановится. На место происшествия отправились спасатели.

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В беспомощном положении оказываются и животные. В Звенигороде бездомный котенок забрался под капот автомобиля, а выбраться оттуда не смог. Пушистый несколько дней катался по городу, после чего его обнаружила хозяйка машины. Женщина решила приютить кота.

А в Дагестане в конце августа разбушевалась песчаная буря. Она накрыла стадо пасущихся овец. Животных пришлось вызволять из-под груды песка.

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