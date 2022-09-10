Промышленный альпинист застрял на высоте дома из-за угрожающего перерезать трос москвича | 360°

Все новости

Мир

10 сентября 2022, 19:41

Песков анонсировал подготовку переговоров Путина и Додика

Важное

10 сентября 2022, 19:36

Названа дата похорон королевы Великобритании Елизаветы II

Реклама

Путешествия

10 сентября 2022, 19:17

Власти Молдавии запретили национальным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Москву

Важное

10 сентября 2022, 19:14

Минобороны показало видео боевой работы установок 2С-19 «Мста-С»

Мир

10 сентября 2022, 19:11

Польша готова пригрозила Германии судом для выпаты репараций

Знаменитости

10 сентября 2022, 19:10

Певец Дмитрий Колдун рассказал о конфликте с продюсером Дробышем

Мир

10 сентября 2022, 19:09

Иран уличили в неготовности идти на новую ядерную сделку

Власть

10 сентября 2022, 19:03

Медведев провел совещание об ускорении поставок вооружения

Спецоперация

10 сентября 2022, 19:02

Стало известно об участии наемников США в рядах ВСУ

Эксклюзив

10 сентября 2022, 18:55

Промышленный альпинист застрял на высоте дома из-за угрожающего перерезать трос москвича

Источник: москвич пригрозил спустившемуся с крыши промышленному альпинисту обрезать трос

Читать 360tv в

Жители квартиры высотного дома на северо-востоке Москвы взяли в заложники промышленного альпиниста. Специалист спускался с крыши, когда от него потребовали остановиться — или перережут трос. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, промышленный альпинист застрял на высоте дома на улице Корнейчука в столичном районе Бибирево на северо-востоке города. Угрозы специалисту поступили из квартиры № 67.

Реклама

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехали спасатели.

Реклама

В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что не располагают информацией об этом происшествии.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама