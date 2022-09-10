Промышленный альпинист застрял на высоте дома из-за угрожающего перерезать трос москвича | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Промышленный альпинист застрял на высоте дома из-за угрожающего перерезать трос москвича Источник: москвич пригрозил спустившемуся с крыши промышленному альпинисту обрезать трос

Читать 360tv в

Жители квартиры высотного дома на северо-востоке Москвы взяли в заложники промышленного альпиниста. Специалист спускался с крыши, когда от него потребовали остановиться — или перережут трос. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, промышленный альпинист застрял на высоте дома на улице Корнейчука в столичном районе Бибирево на северо-востоке города. Угрозы специалисту поступили из квартиры № 67.

Реклама

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехали спасатели.

Реклама

В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что не располагают информацией об этом происшествии.

0 0 0 0 0 0