Жительница Звенигорода приютила спасенного котенка, который застрял под капотом ее автомобиля | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Звенигорода приютила спасенного котенка, который застрял под капотом ее автомобиля Жительница Звенигорода забрала себе котенка, который забрался под капот ее автомобиля

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Жительница Звенигорода Виктория Петухова рассказала «360», что взяла на попечение спасенного бездомного котенка, который забрался под капот ее автомобиля. Он несколько дней катался по Подмосковью под днищем машины, но остался цел и невредим.

Виктория пояснила, что живет в частном доме. Несколько дней подряд семья слышала во дворе мяуканье, но никак не могла определить его источник. Все выяснилось, когда девушка поехала на работу. Возле офиса котенок начал истошно мяукать, Виктория заглянула под машину и в щели успела заметить пушистое существо.

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«Когда работники автосервиса достали котенка, он был сильно напуган и в руки не давался. Мы с трудом смогли привезти его домой в коробке. Правда, он тут же забился под кровать и долго не хотел выходить. Похоже, он дикий, но мы постараемся его приручить», — рассказала Виктория.

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Она уточнила, что животное не пострадало от путешествия под капотом. Теперь котенок обрел свой дом.

«Оставим малыша себе. У нас уже живут 14 кошек. Надеюсь, новоселу тоже будет хорошо в нашем доме», — сказала девушка.

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